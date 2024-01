Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai multe luni, OpenAI anunta ca le va permite utilizatorilor sai platitori sa creeze chatboti specializati in diverse sarcini. Acesti chatboti urmau sa fie listati intr-un magazin special, similar magazinelor de aplicatii, unde sa poata fi vanduti de creatorii lor. Lansarea acestui magazin…

- In era tehnologiei moderne, dispozitivele noastre inteligente devin tot mai avansate, iar lansarea iPhone 15 de catre Apple a adus o serie de imbunatațiri tehnologice remarcabile. Odata cu aceste inovații, apare și necesitatea de a proteja investiția noastra valoroasa impotriva deteriorarilor zilnice.…

- Instagram vine cu vești noi in randul utilizatorilor! Chiar șeful aplicației, Adam Mosseri, a afirmat ca aplicația permite, incepand de acum, tuturor utilizatorilor din intreaga lume sa descarce pe dispozitivele lor videoclipurile de tip ”Reels” de pe conturile publice. Iata cum poți face acest lucru!

- WhatsApp , cea mai populara aplicație de mesagerie, testeaza o noua funcționalitate care permite utilizatorilor sa-și protejeze conversațiile private folosind un cod secret. Aceasta opțiune, disponibila in cea mai recenta versiune beta pentru Android, ofera o modalitate suplimentara de securizare a…

- Chiar daca sistemul de operare Android este deschis, oferind utilizatorilor posibilitatea de a descarca și instala aplicații și din afara magazinului oficial, Play Store, CEO-ul Google nu recomanda asta. Acesta este, in acest moment unul dintre cele mai mari avantaje pe care Android le are in fața iOS,…

- Fortata de legislatia europeana Apple a implementat deja in iOS primele elemente care vor facilita existenta altor magazine de aplicatii, pe langa cel oficial, scrie News.ro. In iOS 17.2, care urmeaza a fi lasat pana la finele anului, au fost descoperite primele indicii care arata ca Apple va permite…

- iOS 17.2 este deja in teste și noile informații despre acesta sugereaza ca va fi un update mai mare și mai important decat pare la prima vedere. Nu doar ca va adauga funcții noi, precum posibilitatea de a filma in 3D pentru redare pe Apple vision Pro, dar pare ca aduce și schimbari semnificative „sub…

- In iOS 17.2, care urmeaza a fi lasat pana la finele anului, au fost descoperite primele indicii care arata ca Apple va permite instalarea aplicatiilor de iPhone si din alte surse decat App Store. Un API despre care se crede ca a fost implementat pentru a permite dezvoltatorilor sa foloseasca propriile…