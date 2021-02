Apple va permite alegerea aplicaţiei implicite pentru streaming de muzică iOS 14.5 va include, in sfarsit, o optiune prin care utilizatorii pot alege aplicatia de streaming muzical pe care vor sa o foloseasca in mod curent. In prezent, redarea melodiilor care sunt disponibile pe platformele de streaming se face, in mod implicit, cu Apple Music. Dupa instalarea iOS 14.5, la prima comanda vocala prin care se cere redarea unei melodii, Siri va intreba utilizatorul ce aplicatie prefera. Apoi, ii va cere acceptul pentru a accesa informatiile din aplicatia respectiva, inainte de a initia redarea melodiei. Astfel, la o comanda de genul “Hey, Siri, play song X”, melodia va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

