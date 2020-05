Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația „NHS Covid-19” este o piesa cheie in planul guvernului britanic de a scoate țara din blocajul economic in dorinta ca oamenii sa revina la munca ajutati si „protejati” de aceasta aplicatie. Dar o serie de ingrijorari cu privire la aplicație au fost ridicate astazi, dupa ce ieri, experții au…

- Intr-o scrisoare comuna, unii dintre cei mai proeminenți experți din securitate și confidențialitate din Marea Britanie avertizeaza ca aplicația ar putea fi utilizata pentru supravegherea in masa. Aplicația de urmarire a contactelor dezvoltata de NHS ar putea fi folosita pentru a ne spiona National…

- Italia a ales o aplicatie pentru depistarea contactelor unei persoane bolnave in lupta sa impotriva epidemiei de COVID-19, care va fi folosita in scurt timp in mai multe regiuni, potrivit Agerpres. Domenico Arcuri, comisarul guvernului italian pentru criza COVID-19, a semnat joi seara un decret pentru…

- Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au anuntat vineri ca vor colabora pentru crearea unei tehnologii de urmarire a contactelor, care are rolul de a incetini raspandirea coronavirusului prin permisiunea oferita utilizatorilor de dispozitive de a opta pentru un sistem care catalogheaza alte…

- Initiativa propune pastrarea unei evidente a momentului in care un smartphone intra in raza de actiune a altui dispozitiv, astfel incat, in cazul in care o persoana este testata pozitiv , oamenii din jurul sau cu risc de infectie sa poata fi identificati rapid, informeaza News.ro. Capacitatea…

- "Facilitatea a fost implementata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), impreuna cu operatorii de telefonie mobila si in parteneriat cu Google si Apple. Aceasta tehnologie permite transmiterea catre Sistemul 112 a coordonatelor geografice asociate locului din care se suna, exclusiv pe durata…

