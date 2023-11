Apple lucrează la un sistem care va permite instalarea aplicaţiilor din alte magazine de conţinut In iOS 17.2, care urmeaza a fi lasat pana la finele anului, au fost descoperite primele indicii care arata ca Apple va permite instalarea aplicatiilor de iPhone si din alte surse decat App Store. Un API despre care se crede ca a fost implementat pentru a permite dezvoltatorilor sa foloseasca propriile magazine de aplicatii ofera functii pentru descarcarea, instalarea si actualizarea aplicatiilor. Acelasi API poate fi folosit pentru a verifica daca o aplicatie este compatibila cu o anumita versiune de iOS si, foarte important, sugereaza ca Apple ii poate limita disponibilitatea geografica. Acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

