Apple lucrează la mai multe aplicaţii de realitate mixtă Astfel, conform Bloomberg, Apple dezvolta in prezent mai multe versiuni ale propriilor aplicatii cu functii de realitate virtuala si realitate mixta. Va exista o versiune de FaceTime pentru casca de realitate mixta, despre care se stie ca va scana fata utilizatorului pentru a o reproduce in timp real in formatul Memoji. Printre aplicatiile proprii care sunt adaptate viitoarei casti se mai numara Maps, Calendar si Notes, insa, mai devreme sau mai tarziu multe dintre aplicatiile companiei vor fi portate in zona realitatii mixte. De asemenea, limbajul de programare SwiftUI este si el portat aici,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

