Apple intenționează să investească 3 miliarde de euro în mașini electrice alături de Kia Apple intenționeaza sa investeasca in jur de trei miliarde de euro in producția de vehicule electrice ce se va face in parteneriat cu producatorul auto sud-coreean Kia, parte a grupului Hyundai, despre care existau zvonuri de cooperare cu Apple de luna trecuta . Cotidianul sud-coreean DongA Ilbo a scris ca vehiculele Apple ar putea fi construite la uzina Kia din statul american Georgia din 2024. Planul inițial este de a produce anual 100.000 de mașini electrice, iar Kia și Apple ar putea semna un contract pe 17 februarie. In decembrie, au existat zvonuri ca Apple intenționeaza sa produca mașini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile Kia Motors au crescut cu 14% dupa ce presa din Coreea de Sud a anunțat ca Apple va investi 3,6 miliarde dolari la compania asiatica pentru dezvoltarea mașinii electrice a Apple. Se pare ca mașina va fi construita la singura uzina Kia din SUA și ținta de început va fi 100.000 de mașini/an,…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- Parler colaboreaza cu FBI-ul în legatura cu investigația declanșata de Departamentul de justiție al Statelor Unite privind revolta violenta ce a cuprins Dealul Capitoliului miercurea trecuta, relateaza Business Insider.O depoziție a unui agent FBI depusa marți în instanța afirma…

- Hyundai Motor a anuntat, vineri, ca este in discutii preliminare cu Apple, dupa ce o alta publicatie locala a scris ca cele doua companii vor sa lanseze un automobil electric autonom in 2027, articol care a dus la cresterea actiunilor Hyundai cu aproape 20%. Hyundai Motor a refuzat sa comenteze informatia…

- Constructorul auto sud-coreean Hyundai Motor si grupul american Apple Inc intentioneaza sa semneze, pana in luna martie, un acord de parteneriat privind automobilele electrice, in ideea de a demara productia inca din 2024 in SUA, scrie cotidianul sud-coreean Korea IT News. Informația vine dupa ce Hyundai…

- Planul prevede stimularea vanzarii de vehicule electrice, inclusiv modele hibride si vehicule cu celule de combustibil, pana in jurul anului 2035. Pentru a accelera raspandirea automobilelor electrice, autoritatile de la Tokyo vor lua masuri pentru reducerea costului bateriilor pentru vehicule cu mai…

- Daca tot se gasesc pe toate drumurile, un bucureștean a venit cu ideea „stralucita” de a fura trotinetele electrice puse la dispoziție pentru inchiriere și sa faca ceva bani frumoși, din vanzarea lor. Planul i-a fost dat peste cap de polițiști.