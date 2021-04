Apple ar putea renunța la iPhone mini în 2022 Un raport de astazi al renumitului analist Ming-Chi Kuo sugereaza ca Apple va renunța la iPhone de 5,4 inci in 2022, oferind in schimb o gama de telefoane high-end și low-end de 6,1 inci și 6,7 inci. Dimensiunea ecranului de 5,4 inci prezentata anul acesta in iPhone 12 mini și va fi disponibila in gama iPhone 13 in aceasta toamna. Cu toate acestea, se pare ca va fi ultima sa ieșire. iPhone 12 mini a facut apel la entuziaștii care doreau specificații moderne precum 5G și procesorul A14, dar nu au dat prea multa atenție de tendința de telefon din ultimii cinci ani. Din pacate, pentru fanii mini-ului,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

