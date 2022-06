Apple a prezentat primele noutăţi legate de iOS 16 Principala noutate din iOS 16, conform informatiilor prezentate pana acum de Apple, este un lock screen complet schimbat, dinamic si cu foarte multe optiuni de personalizare. Vor putea fi modificate majoritatea elementelor care fac parte din lock screen, de la scurtaturile aplicatiilor, la imaginea de fundal si fonturile folosite pentru afisarea datei si a orei. Noul lock screen va avea suport pentru widget-uri. Apple a prezentat cateva widget-uri proprii pentru lock screen, precum cele care afiseaza informatii din Calendar sau Reminders. Vor putea fi adaugate si widget-uri dezvoltate pentru aplicatiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, conform Bloomberg, Apple dezvolta in prezent mai multe versiuni ale propriilor aplicatii cu functii de realitate virtuala si realitate mixta. Va exista o versiune de FaceTime pentru casca de realitate mixta, despre care se stie ca va scana fata utilizatorului pentru a o reproduce in timp real…

- iOS 16, urmatoare versiune majora a sistemului de operare folosit de telefoanele Apple, va include suport pentru un lock screen always-on – ecranul afisat inainte de deblocarea telefonului va ramane in permanenta aprins, afisand informatii si notificari – scrie Bloomberg, din nou. Bloomberg a scris…

- (P) Cum sa economisești bani la imprimarea cu toner compatibil Nu exista nici o indoiala ca tonerele pentru imprimante pot fi o achiziție costisitoare. Dar exista o modalitate de a economisi bani cu aceste consumabile fara a sacrifica calitatea, utilizand tonere compatibile premium. Tonerele…

- Desi abia l-a lansat, in urma cu cateva saptamani, Apple a decis deja sa reduca productia celui mai nou smartphone al companiei, iPhone SE. Conform surselor citate de Nikkei, Apple a decis ca productia de iPhone SE sa fie redusa cu 20% din al doilea trimestru al anului. Analistii estimeaza ca, in 2022,…

- iPhone 14 Pro este asteptat sa debuteze in toamna lui 2022, alaturi de iPhone 14 Pro Max, iar in acest an versiunile Pro vor fi si mai bine diferentiate fata de cele clasice iPhone 14. Vor avea procesoare Apple A16 in loc de A15 si o camera principala de 48 MP. Acum vedem si noi randari CAD pentru iPhone…

- Incepand cu Android 13, sistemul de operare instalat pe miliarde de smartphone-uri din intreaga lume, copiaza de la iPhone o functie pe care dispozitivele Apple o ofera de ani buni. Anume, permisiunile pentru notificari. Aplicatiile de Android vor trebui sa primeasca permisiunea expresa a utilizatorului…

- Incepand cu Android 13, sistemul de operare instalat pe miliarde de smartphone-uri din intreaga lume, copiaza de la iPhone o functie pe care dispozitivele Apple o ofera de ani buni. Anume, permisiunile pentru notificari. Aplicatiile de Android vor trebui sa primeasca permisiunea expresa a utilizatorului…