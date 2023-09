Apple a lansat iPhone 15. Cât costă acest model și cu ce vine în plus Apple a prezentat noua serie de smartphone-uri iPhone 15 marti seara, in cadrul evenimentului intitulat Wonderlust. Seria iPhone 15, compusa din patru modele, a fost vedeta evenimentului organizat de Apple marti seara si transmis online pe propriul website si pe YouTube. Mai mult ca oricand, accentul este pus pe cele doua modele Pro, care sunt vandute mai scump si cu o marja mai mare de profit - acestea beneficiaza de cele mai multe upgrade-uri. Cele doua modele Pro au acum la baza un cadru de titanium (in loc de otel inoxidabil), care ar trebui sa le confere o rezistenta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

