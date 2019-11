Stiri pe aceeasi tema

- O companie israeliana a dezvoltat aplicatia care ofera utilizatorilor posibilitatea de a naviga prin cimitir in cautarea mormintelor unde odihnesc cei care le-au fost dragi, arata Reuters, potrivit Mediafax.Aplicatia ofera indicatii vocale si grafice care ii ajuta pe cei care isi doresc sa…

- Controalele efectuate in spitalele de psihiatrie in urma cazului de la Sapca, cand șapte pacienți au murit dupa ce au fost atacați de un altul, au scos la iveala numeroase nereguli grave. Mai mult de atat, se pare ca reprezentanții Ministerului Sanatații au imparțit zeci de sancțiuni și avertismente.

- "Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges, impreuna cu politistii Sectiei de Politie Rurala Bascov si specialisti criminalisti din cadrul Serviciului Criminalistic Arges, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa…

- Un accident in lant a avut loc pe autostrada A1, pe sensul Lugoj – Margina, in judetul Timis, in dreptul localitatii Bethausen, fiind implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta sa doua autoturisme. Cinci oameni au ajuns la spital, dintre care doi au fost incarcerati. Potrivit…

- ”Ce este periculos este faptul ca președintele Romaniei care trebuie sa fie președintele tuturor este cel care cere efectiv ca acest guvern sa cada. Este tocmai ceea ce nu trebuie sa faca un președinte. Cred ca trebuie sa ieșim din aceasta logica a campaniei electorale și sa ne indeplinim fiecare…

- Situație fara precedent in SUA, unde trei oameni au murit și alți patru se afla in stare grava, dupa ce au purtat la mana, brațari portocalii din hartie. Poliția incearca acum sa afle mai multe detalii despre evenimentul la care aceștia au participat. Incidentul a fost semnalat de un barbat printr-un…

- Aproximativ 1.500 de persoane si-au pierdut viata in urma valurilor de canicula care au afectat Franta vara aceasta, a informat duminica ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, informeaza Reuters, citeaza mediafax.ro.Astfel, un total de 1.

- Un accident a avut loc miercuri dimineața, 28 august, la ieșire din Constanța catre cumpana. Mașina in care se aflau doua persoane s-a rasturnat, din cauze necunoscute. Polițiștii au constatat ca șoferul consumase bauturi alcoolice. Potrivit reprezenatntilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier…