Aplicaţia Pinterest a lansat o televiziune online pentru a stimula vânzările Cu Pinterest TV, creatorii pot prezenta si marca produsele pentru ca utilizatorii sa le poata cumpara de pe site-ul retailerului. Episoade vor fi difuzate in fiecare zi a saptamanii si vor fi inregistrate si disponibile pentru vizionare la cerere. Incepand cu 8 noiembrie, episoadele vor fi difuzate de luni pana vineri, de la 3 p.m. PT/ 6 p.m. ET, in SUA, pe versiunea iOS a aplicatiei Pinterest. Pentru a viziona episoadele Pinterest TV, utilizatorul poate accesa iconita TV din coltul din stanga sus a aplicatiei. In capitolele transmise live, cei care le urmaresc pot interactiona cu gazdele si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

