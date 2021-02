Aplicaţia care a ajuns în câteva zile pe locul întâi la numărul de instalări De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor personale ale utilizatorilor WhatsApp a propulsat Telegram pe primul loc in topul global al aplicatiilor, realizat de Sensor Tower pentru luna ianuarie. Telegram a fost instalata de 63 de milioane de ori in luna ianuarie, ceea ce reprezinta o crestere de 3,8 ori fata de prima luna a anului trecut, devansand liderul de pana acum al clasamentului, TikTok (si, automat, WhatsApp). India este tara in care Telegram a crescut cel mai mult, aceasta aducand 24% din numarul descarcarilor pe luna ianuarie. Pe acelasi val a urcat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

