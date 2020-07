Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 13 angajati ai unei unui laborator de productie a dulciurilor care opereaza mai multe cofetarii din municipiul Targoviste au fost diagnosticati cu COVID-19, niciunul dintre acestia neprezentand simptomele bolii . Ei au fost testati dupa ce doi colegi au fost confirmati ca fiind purtatori…

- Terasa din București care a impus taxa de COVID clienților, in mod ilegal, a fost controlata de ANPC. Inspectorii au facut verificari la societatea comerciala care a impus clienților o taxa de un leu pentru a recupera din prejudiciul generat de obligațiile de distanțare sociala și de folosire a materialelor…

- Guvernul le da in cap producatorilor romani de dezinfectanți. Biocidele romanești nu sunt agreate de Ministerul Sanatații, care la inceputul pandemiei Covid-19 i-a incurajat pe producatori sa se reprofileze și sa treaca la producția de dezinfectanți, potrivit brasovstiri.ro.Antreprenorii romani…

- Pana astazi, 31 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.257 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.256 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1262 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Un centru "drive-in" de testare COVID-19 RT-PCR a fost deschis in Bucuresti, urmand sa deserveasca orice persoana care doreste un astfel de test, fara programare prealabila, pretul fiind de 390 de lei.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 12 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.778 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.685 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 991 persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 451 persoane…

- In contextul economic actual, e clar ca toata lumea este afectata, iar domeniul HORECA este, poate, unul dintre cele mai "lovite". Cu toate astea, 7 restaurante din București au ales sa nu renunțe așa ușor și sa vine in ajutorul clienților creand un sistem unic și inovator in materie de livrari la…