APIA va plăti peste 300 milioane de lei pentru motorina utilizată în agricultură în a doua jumătate a anului trecut Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput sa efectueze platile aferente ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura in perioadele 1 iulie – 30 septembrie 2020 (trimestrul III) si 1 octombrie – 31 decembrie 2020 (trimestrul IV), mentioneaza institutia. Suma totala care urmeaza sa fie platita este de 303 milioane de lei, din care 197,993 milioane de lei pentru trimestrul III, pentru un numar de 17.249 de beneficiari, și 105,096 milioane de lei pentru trimestrul IV, pentru 13.644 de beneficiari. Plafoanele necesare pentru trimestrele III si IV din 2020 au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

