APIA începe, la miezul nopţii, plăţile în avans pentru schemele de plăţi directe Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe vineri plata avansului pentru schemele de plati directe aferente anului 2020 si al masurilor de dezvoltare rurala legate de suprafata si de animale. Astfel, fermierii vor primi in acest an 98,7381 euro/hectar prin schema unica de plata pe suprafata, suma totala alocata fiind de 974,93 milioane de euro. Pentru plata redistributiva se va plati 5 euro/hectar pentru cei care detin intre 1 si 5 hectare, inclusiv, si 48,1053 euro/hectar pentru fermierii cu 5 si pana la 30 de hectare, inclusiv, iar suma alocata se ridica la 104,16 milioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

