Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA)informeaza ca, astazi 16 octombrie 2020, incepand cu ora 00:01,a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2020 un numar de 30.005 fermieri, cu o suma totala de 135.403.738,82 euro, din care: 511.851,78 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA); 553.665,47 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR); 338.221,57euro cofinanțare de la Bugetul Național. Nivelul plaților in avans este de pana la 70% in cazul plaților directe, iar plațile se fac in lei, utilizand cel mai recent…