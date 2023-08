APEX SPEED FEST: Festivalul de motorsport care aduce adrenalină și pasiune în inima Bucureștiului! Pe 2-3 septembrie, Piața Constituției va deveni scena unui festival de motorsport de excepție. APEX SPEED FEST nu este doar un festival, ci o comunitate care urmarește sa creeze o simbioza perfecta intre producatori auto, tehnologie și inginerie, piloți, public, sponsori, entuziaști, mass-media, turism și ospitalitate. „Fara o audiența care sa respire și sa traiasca fiecare moment, motorsportul ramane un simplu hobby. Fara sponsori, piloții talentați nu vor ajunge niciodata cunoscuți. Fara o comunitate unita și implicata, motorsportul in Romania nu va atinge niciodata niveluri internaționale… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

