Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul romanesc va avea, la inceputul verii, aproape 53 de hectare de plaja noua, pe o lungime de 6.950 de metri liniari, anunta Administratia Nationala "Apele Romane". "Operatiunile de innisipare pe plaja din Mamaia sunt in toi. Cel mai mare proiect din ultimii 50 de ani in valoare de…

- Litoralul romanesc va avea, la inceputul verii, aproape 53 de hectare de plaja noua, pe o lungime de 6.950 de metri liniari, anunta Administratia Nationala "Apele Romane", pe pagina sa de Facebook. "Operatiunile de innisipare pe plaja din Mamaia sunt in toi. Cel mai mare proiect din ultimii 50 de ani…

- Un pui de urs a fost surprins cum trage de o camera de monitorizare a faunei din Parcul Național Piatra Craiului, ajutat de ursoaica. Imaginile au fost postate pe Facebook de catre reprezentanții Romsilva.Ursulețul a reușit sa smulga camera din locul in care era montata, s-a jucat cu ea, apoi, plictisit,…

- Cu prilejul inceperii noului an, Fuego (44 de ani) a deci sa le faca o surpriza fanilor de pe rețelele de socializare și a postat cateva fotografii vechi cu el, de la inceputul anilor 90. Artistul și-a adus aminte cu nostalgie de perioada tinereții, cand era un tanar artist la inceputul carierei muzicale.…

- Inspectorii Administratiei Nationale “Apele Romane” au aplicat, in acest an, amenzi in valoare de peste 20 de milioane de lei, cu aproape 60% mai mult decat totalul amenzilor aplicate anul trecut, a anuntat luni institutia intr-o postare pe Facebook, informeaza AGERPRES . “Amenzi de peste 20 milioane…

- O țara europeana a anunțat ca o posibila campanie de vaccinare in masa ar putea incepe in perioada aprilie-iunie 2020. Franța planuiește sa administreze vaccinul anti-Covid populației printr-o campanie preconizata sa inceapa intre aprilie și iunie. Vaccinul anti-Covid va fi administrat in prima faza…

- Plaja din Mamaia va fi inverzita din nou dupa modelul stațiunii din anii `80, a anunțat, sambata, pe Facebook, Bogdan Bola, directorul ABADL. „Este oficial: plantam prima bariera verde pe litoralul nostru! Mulți inca iși amintesc ca in anii ’70 și ’80 exista o liziera la marginea plajelor din Mamaia.…

- De la inceputul pandemiei, in martie, și pana acum, 19.213 copii cu varste cuprinse intre 0-19 ani au fost infectați cu noul coronavirus, potrivit datelor Ministerului Sanatații. Mai exact, este vorba de 6.081 de copii cu varste cuprinse intre 0-9 ani și 13.132 cu varste de 10-19 ani. Aceste date arata…