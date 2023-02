Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si nu consumase alcool. Politistii au intocmit un dosar penal. Accidentul s-a petrecut…

- Continue reading A crescut varsta de pensionare in Romania! Ce categorie de angajați sufera modificari din ianuarie 2023: „Urmeaza egalizarea varstelor de pensionare in cazul femeilor cu barbații” at Info real.

- UPDATE Din pacate, adolescentul a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de la UPU Buzau. *Știre inițiala Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un copil, in varsta de 15 ani, din Vadu Pașii.…

- In timp ce actionau pe raza localitatii Carpinis, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, dar conducatorul auto si-a continuat drumul, scrie Glasul Aradului.„Politistii au urmarit autoturismul si l-au oprit pe o strada laturalnica din localitate,…

- Doua femei si un copil au fost transportati, sambata seara, la Spitalul Municipal din Medias, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier produs pe DN14, la intrarea in localitatea Tarnava, dinspre Sibiu, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Elena Welter,…

- In urma cu aproximativ o ora, polițiștii au fost sesizați ca un barbat, care taia stuful cu o drujba, ar fi taiat gatul unui copil de 7 ani. Barbatul spune ca acest lucru s-ar fi petrecut din greșeala.„In dupa-amiaza de 16 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Macin au fost…

- Iulia Albu are o relație foarte buna cu fiica ei in varsta de 13 ani. Vedeta este permisiva, ințelegatoare și rabdatoare cu Mikaela, insa i-a impus și niște limite. Intr-un interviu pentru ego.ro , Iulia Albu a dezvaluit ce i-a interzis fiicei sale pana acum. Mulți ani de zile, Iulia Albu a ferit-o…

- Un copil in varsta de 4 ani a fost ranit, sambata, dupa ce o mașina condusa pe o strada din Roman, județul Neamț, de un barbat in varsta de 47 de ani a ajuns pe trotuar, unde se afla micuțul. Șoferului i s-a facut rau la volan.