Stiri pe aceeasi tema

- O ieșeanca de 90 de ani a ajuns sa fie o pacoste pentru propria sa familie. Batrana sufera de demența senila, motiv pentru care fiica sa a decis s-o abandoneze la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon” Iași O batrana in varsta de 90 de ani din Iași este de mai multe zile in […] Articolul…

- In ultimii ani, in Romania s-a semnalat o inmulțire fara precedent a mistrețului. Un grup consistent de godacei simpatici a fost filmat recent intr-o padure din Suceava. Imaginile cu puii de mistreț au fost postate, miercuri, de Romsilva pe pagina de Facebook a Regiei Naționale a Padurilor și au adunat…

- La 55 de ani, Bianca Brad nu este doar instructor de pillates, ci actrița și fosta Miss Prințesa Frumuseții, din anii ’90, a decis sa mai faca o schimbare importanta in viața ei așa ca a incheiat cu brio cursul de consilier de dezvoltare personala. Și a facut un live pe Facebook, chiar in seara de Dragobete…

- REVIEW -uri…Buticul de dulciuri din Kaufland Barlad al cofetariei Anastasia a rupt gura targului. In prima zi, vedetele rafturilor cu prajituri au fost, asa cum am anticipat, Cannoliile siciliene, dar nici eclerele model retro nu au fost mai prejos. Cei care au trecut pragul cofetariei au vazut explozia…

- Politia a anuntat miercuri pe Facebook ca a confiscat pistoale de alarma, pusti, un pistol-mitraliera si alte pistoale, precum si o bazooka, gasite in apartament. Femeia a anuntat descoperirea obiectelor saptamana trecuta, potrivit mai multor articole publicate joi in media online. Colectia a fost scoasa…

- VEȘTI… Sorana și Ionuț Rotundu, romanii arestați anul trecut pentru ca și-ar fi maltrat bebelușul in Danemarca, au fost declarați nevinovați. Anunțul a fost facut atat in ziarele din Danemarca, cat și in mediul online. Pagina de Facebook creata special pentru mediatizarea cazului – Inalțam steagul Biruinței…

- Cadavrul scos de pompieri din raul Moldova, in zona localitatii Cotu Vames, este al unui tanar in varsta de 18 ani, care are rude in Iasi, dat disparut de familie din luna decembrie 2022, a informat, duminica, 22 ianuarie 2023, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. „Politistii au stabilit identitatea…

- Un roman de 32 de ani a amenințat cu moartea, pe Facebook, un politician lombard. Poliția l-a identificat și a declanșat o ancheta impotriva acestuia. Potrivit publicației Gazeta Romaneasca, barbatul de naționalitate romana a fost prins in scurt timp de oamenii legii, dupa ce a lansat acuzațiile asupra…