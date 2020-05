Stiri pe aceeasi tema

- Am sa ma refer la Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4135 emis in data de 21 aprilie 2020, care are in anexa o minunata instrucțiune care pune pe jar intreg sistemul de invațamant preuniversitar. Constitutia Romaniei stabileste, in functie de autoritatile publice reglementate de textul constitutional,…

- Patru asociații județene ale elevilor ii pun la punct pe responsabilii din Ministerul Educației și Cercetarii. Asociația Elevilor din Constanța (AEC) , Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Valceana a Elevilor (AVE) condamna masurile impuse…

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, asigura ca anul școlar va fi finalizat și ca examenele naționale se vor susține. Premierul a mai menționat ca profesorii vor trebui sa iși intensifice predarea online dupa vacanța, insa fara a menționa vreo forma…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant atrage atenția Guvernului Romaniei ca șomajul tehnic nu poate fi aplicat in cazul angajaților din sistemul de invațamant. Indiferent ca vorbim despre personalul de predare sau de personalul didactic auxiliar ori nedidactic, aplicarea acestei masuri inseamna…

- Asociația Elevilor din Constanța trage un semnal de alarma asupra dezinteresului autoritaților fața de asigurarea accesului la educație tuturor elevilor și de efectele acestuia, in contextul suspendarii cursurilor din cauza COVID-19. Inghețarea anului școlar nu reprezinta o soluție! Luni, 23 martie…

- Autoritațile din Romania se gandesc la ce este mai rau, in plina pandemie de coronavirus. Astfel, au fost publicat in Monitorul Oficial regulile dupa care va avea loc o inmormantare, in cazul unui deces provocat de coronavirus.Conform unui ordin al Ministerului Sanatații, publicat vineri seara in Monitorul…

- Asociatia Elevilor din Constanta, prima structura independenta de reprezentare a elevilor din Romania, solicita inceperea demersurilor in vederea suspendarii cursurilor tuturor unitatilor de invatamant in contextul cresterii alarmante a cazurilor de infectare cu Coronavirus. Reprezentantii elevilor…

- Polițiștii valceni au facut ieri o razie in municipiul Ramnicu Valcea, avand ca scop creșterea vizibilitații oamenilor legi. Actiunea a avut si scopuelementului polițienesc si a autoritații poliției, prevenirea si combaterea faptelor de natura penala și contravenționala, menținerea unui climat corespunzator…