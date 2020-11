Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșenii au atins punctul ZERO al toleranței, iar criza economica care dubleaza criza sanitara este una fara precedent. Pentru a reporni economia devastata și vlaguita a Maramureșului, pentru a reda maramureșenilor șansa la o viața normala, pentru a depași aceste momente cumplite care ne revolta…

- Pana astazi, 12 noiembrie, in județul Mureș au fost confirmate 8.067 cazuri de persoane infectate, (8067-7746=321 azi) 321 cazuri noi ( IERI 323)=2 MAI PUȚINE 34 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. (ieri 33)=1 IN PLUS *internate 556 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul…

- PNL a depus, in aceasta dimineata, la Biroul Electoral Municipal listele cu viitorii competitori pe Bucuresti, iar dupa amiaza sunt asteptati liderii PSD. Tot astazi, reprezentantii USR au depus la Biroul Electoral Central semnaturile pentru sustinerea candidaturilor. Co-președintele Alianței, Dan Barna,…

- (P) In urma scrutinului electoral de la alegerile locale, Consiliul județean Mureș va avea 34 de consilieri județeni și va fi constituit astfel: UDMR are 16 consilieri județeni, PNL 9 consilieri județeni, PSD 7 consilieri județeni, iar PMP 2 consilieri județeni.UDMR, care a caștigat funcția de președinte,…

- S-a incheiat inca o lupta electorala, de data aceasta, la nivel local. Campul de batalie, respectiv piața electorala, s-a prezentat, etalandu-și produse politice viciate și expirate moral, obiectele politice identificate ca ofertanți politici de buna-credința, au eșuat lamentabil in competiția electorala,…

- Punem pe primul plan sanatatea mureșenilor! Investițiile in infrastructura de sanatate vor fi o prioritate pentru Consiliul Județean. Cele mai bune servicii medicale trebuie oferite aici, in Mureș – prin dotari la cele mai inalte standarde. Mureșenii nu mai trebuie sa depinda de servicii medicale oferite…

- Ultimii ani, din pacate, ne-au obisnuit pe multi dintre noi cu drumurile la Bucuresti sau Cluj pentru a ne ingriji de sanatatea noastra sau a celor dragi. Muresenii au doctorii si resursele pentru a se bucura de servicii sanitare de calitate la ei acasa! Un vot pentru #PNL inseamna in primul rand un…

- De la inceputul epidemiei in județul Mureș au fost confirmate 1514 cazuri de infecție cu noul virus, Covid-19. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 7 cazuri noi și 11 au fost reconfirmate. Dintre cazurile confirmate 672 s-au vindecat, 420 asimptomatici și 109 pacienți la cerere au fost externați,…