- Ședința USR, convocata de urgența, va discuta eventuala demisie a lui Cioloș din funcția de președinte al partidului. Ședința conducerii USR se desfașoara duminica, 6 februarie 2022, de la ora 12, prin zoom. 15 membri USR au cerut aceasta ședința, cel mai important dintre ei fiind Dan Barna. Dacian…

- Presedintele USR Dacian Ciolos i-a cerut, vineri, intr-o postare pe Facebook, lui Dan Barna, "sa faca un real pas in spate si sa isi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, daca are onoare", aratand ca ii intelege "neputinta in a accepta pierderea functiei de presedinte al USR". Ciolos…

- Scandalul din interiorul Uniunii Salvați Romania (USR) se extinde. Președintele partidului, Dacian Cioloș, ii cere vicepreședintelui Dan Barna sa „faca un pas in spate” și sa renunțe la funcții și la influenți pentru a permite reconstruirea partidului. Dacian Cioloș a scris un mesaj lung pe Facebook…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, spune ca este de neacceptat „chemarea partidului la arme”, sub pretextul ca el vrea sa il distruga sau sa il dea cuiva. Are și un mesaj pentru Dan Barna, ale carui declarații le considera „stangacie”: „Ii ințeleg neputința (…), am refuzat sa ii comentez gafele”. Dacian…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, reacționeaza în scandalul din partid și îl ataca dur pe Dan Barna, spunând ca "este incredibil cum cineva care ar trebui sa dea dovada de echilibru și maturitate politica poate sa confunde propriile umori și dezamagiri cu realitatea și cu faptele pe…

- Președintele USR Dacian Ciolos a declarat vineri ca nu intentioneaza sa plece din partid si nici sa-si faca grupuri separate in Parlament sub denumirea PLUS, transmite News.ro. Precizarile sale vin dupa ce G4Media a scris joi in exclusivitate ca Cioloș le-a transmis liderilor USR ca va pleca de la șefia…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…