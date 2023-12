Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Cluj a ramas uimit dupa ce, pe drumul care leaga orașul de localitatea Feleacu i-a ieșit in cale o camila. Surprins, el a avut prezența de spirit sa o filmeze, iar imaginile au devenit virale

- Un șofer din Cluj a avut parte de un șoc cand a dat, in trafic, peste un dromader. Mamiferul, de aproape 2 metri inalțime, se oprise pe carosabil și privea liniștit in jur. Imaginile au fost publicate pe TikTok, unde au stanit amuzamentul internauților. "Este de la noi din curte. O lasam afara cat vrea.…

- Doi tineri au fost transportati la spital, miercuri seara, dupa ce masina in care se aflau a fost proiectata in parapetul de pe marginea autostrazii A1, in judetul Sibiu. Accidentul s-a produs dupa ce un sofer a incercat sa evite un autoturism, lovind masina in care se aflau cei doi tineri, scrie News.ro.…

- ITP nu e obligatorie pentru toți se pare Pentru a circula pe drumurile din Romania șoferii trebuie sa aiba inspecția tehnica periodica valabila, astfel risca amenzi usturatoare. Unele mașini trec, se pare, mult mai ușor de aceasta procedura, mai ales daca sunt de la Poliție.Așa ajung și pe drumurile…

- Incidentul s-a petrecut pe 27 octombrie, la Johanniskirchen, in Germania. Conform informațiilor furnizate de poliție, un barbat in varsta de 45 de ani din Gorlitz conducea un camion al Forțelor Armate germane in cadrul unei coloane, pe drumul național 2108 in direcția Johanniskirchen. Intr-o curba ușoara,…

- Un tanar baut și drogat a provocat un accident soldat cu doi morți, in județul Cluj, la iesirea din Gherla spre Dej. Soferul vinovat, care are 24 ani, a fost retinut de politisti. Vinovatul a intrat intr-o depasire periculoasa, iar la un moment dat, din cauza vitezei nu a mai putut evita impactul. Masina…

- Polițiștii germani au fost umiți cand au vazut pe autostrada un autoturism cu o canapea logata de plafon intr-un mod complet necorespunzator. Așa ca au decis sa-l opreasca pe șofer și au descoperit ca tanarul de la volan, un roman, era drogat, scrie site-ul Poliției din Nordhein-Westfalen.Ofițerii de…