- Face ce face și ajunge din nou sa se surprinda! Anda Adam, apariție de senzație in mașina, in timpul unei sesiuni de... make-up. Artista și-a facut o mulțime de selfie-uri inainte de shopping. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au surprins imagini uluitoare cu focoasa…

- Noul coronavirus l-a facut pe Adi Popa sa uite de regulile de circulație! Prima apariție a jucatorului, dupa ce s-a vindecat de COVID-19! Nici bine nu a ieșit din casa și deja a gafat-o! Imagini de senzație cu fotbalistul și soția sa, surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- Adrian Ilie nu a mai scapat de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, iar acum avem imagini de senzație cu fostul sportiv. Nu l-am surprins singur, ci in compania iubitei, pe care a rasfațat-o cu o plimbare cu noul bolid de lux. Recent, actualul afacerist a scos zeci…

- La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Recent, Oana a dezvaluit ca va face parte dintr-un nou proiect TV. Oana Roman revine la TV. Din ce emisiune va face parte? „A venit ca un balsam pe suflet, ca un pansament. Vom…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (44 de ani) a dezvaluit ca are in plan sa se mute intr-o alta țara. Vedeta TV nu a parasit Romania pana acum pentru ca o ingrijește pe mama ei. Oana Roman vrea sa se mute din Romania. In ce țara va locui? „O sa ma mut. Dar deocamdata nu pot pentru ca trebuie sa am…

- Diana Munteanu se poate spune ca este o mama model, dar nu și o șoferița pe masura. Surprinsa de paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, am vazut cum vedeta nu ține cont de regulile de circulație nici cand fiul ii este martor.