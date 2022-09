Dani Oțil și Gabriela Prisacariu traiesc momente unice, in aceasta zi speciala. Cei doi au organizat un eveniment minunat cu ocazia taierea moțului micuțului lor fiu, pe nume Tiago. Mai mult decat atat, Gabriela Prisacariu a ales sa atraga privirile tuturor, dupa ce și-a facut apariția intr-o rochie senzaționala, care ii pune in evidența talia de invidiat pe care o are. Paparazzii Spynews sunt prezenți la eveniment, așadar, va vom incanta cu imagini exclusive de la fața locului.