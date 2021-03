Stiri pe aceeasi tema

- O noua crima a șocat Romania, asta dupa ce Gheorghe Moroșan, un barbat din Onești, a luat ostatici doi barbați, dupa care i-a ucis cu sange rece in apartamentul sau! Se pare ca soția lui l-a susținut in tot, iar acum ea a fost reținua și incatușata. Fiica femeii implora oamenii legii sa o elibereze.

- NASA a publicat primele imagini video de pe Marte transmise de roverul Perseverance in momentul asolizarii. Filmulețele arata ultimele minute ale asolizarii, pana in momentul in care roțile robotului intra in contact cu solul. Anunț important pentru mineri de la ministrul Muncii. Cand iși vor primi…

- Oana Mizil este o femeie care ii respecta pe cei din jur, dar și pe ea, cu atat mai mult cu cat este soția unuia dintre cei mai controversați edili din Romania. Paretenera de viața a lui Marian Vanghelie incearca sa iși obișnuiasca de mica fetița cu traiul de lux, astfel ca pana și venirea de la școala…

- Ghinion uriaș pentru Anamaria, soția lui Tudor Ionescu. Invitați la o emisiune de televiziune, cei doi au marturisit ca partenera de viața a cantarețului de la Fly Project a ramas fara permisul de conducere, dupa ce a incalcat legea in trafic. Iata ce greșeala a comis frumoasa blondina pe strazile Capitalei!

- Liderul PNL Sector 5 și deputat, Cristian Bacanu, susține ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ii cere prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, sa incalce deliberat legea, asta in condițiile in care reglementararile privind starea de alerta prevad o relaxare a restricțiilor odata cu scaderea…

- Știm cu toții ca Marius Copil are o relație foarte stransa cu familia sa, iar ori de cate ori are ocazia celebrul tenismen iese in oraș și petrece timp de calitate cu soția lui. Așa au fost surprinși și in urma cu doar cateva zile, insa iata ca la sanatate nu se mai gandește nimeni! Ce au facut imediat…

- Luminița Popescu nu se lasa niciodata prejos atunci cand este vorba de propriile dorințe. Fie ca este in carje sau nu, sau fie ca este vorba de reguli de circulație sau nu, partenera de viața a lui Gica Popescu face tot ce ii poftește inima, chiar daca este la limita legalitații.

- Dana Razboiu se vede ca se ingrijește nevoie-mare atat pe ea, cat și pe cei din jur, dar cand vine vorba de bolidul sau, da la o parte orice alta nevoie pe care o paote avea. Surprinsa de Paparaazi SPyNews.ro, vedeta de televiziune a demonstrat ci nu glumește cand este vorba de obiectele ei cele mai…