- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca meseria de lucrator cu copilul se va regasi, incepand de saptamana viitoare, in Catalogul clasificarii ocupatiilor din Romania. „Vom avea si noi in Romania, in Catalogul profesiilor recunoscute si acreditate oficial…

- Romania pregatește specialiști in meseriile viitorului cu material didactic din vremea bunicilor. De exemplu, un motor nefuncțional de Dacie 1100, fabricat in tinerețea trupei ABBA, este obiect de studiu pentru viitorii mecanici auto din Giurgiu. Nici alte specializari n-au prea fost onorate de investițiile…

- Ce va urma dupa ciclonul polar care a blocat o parte din Romania. ANM anunța prognoza pentru saptamana viitoare Meteorologii au anunțat ca vremea se schimba incepand de saptamana viitoare. Experții ANM spun ca in curand temperaturile vor incepe sa urce treptat, in aproape toata tara. Schimbarea va fi…

- Ianis Dobrescu (15 ani), mijlocașul celor de la CSM Deva, formație ce ocupa primul loc in seria a 7-a din liga a treia, este dorit de Juventus, AC Milan și Borussia Dortmund. Tanarul fotbalist se va deplasa in decursul lunii viitoare in Italia, unde reprezentanții acestuia vor negocia cu cei de la…