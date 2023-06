Apare o nouă categorie bugetară plătită generos! Legea a fost adoptată de Camera Deputaților Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu 169 de voturi ‘pentru’, 68 de voturi ‘contra’ și 28 de abțineri, o lege care inființeaza o noua funcție in magistratura, „asistentul judecatorului”. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional. Potrivit legii, asistentii judecatorului vor functiona la curtile de apel, la tribunale, la tribunale specializate, precum si la judecatoriile din municipiul Bucuresti si la cele care isi au sediul in resedintele de judet. Ei vor indeplini orice atributii stabilite in conditiile legii de judecatori. Numarul de posturi de asistenți ai judecatorului pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

