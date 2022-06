Stiri pe aceeasi tema

- Probleme cu legea pentru șase tineri, in weekend, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au urcat la volan deși consumasera droguri. Mai mult, unul dintre ei avea o alcoolemie de aproape unu la mie și conducea o mașina neinmatriculata.

- Polițiștii suceveni sunt in continuare in teren și organizeaza acțiuni pentru identificarea șoferilor care conduc sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului. Pana acum, in perioada 17 – 18 iunie, polițiștii au intocmit 12 dosare penale la regimul rutier și au dispus reținerea a aproape 100…

- Weekend-ul trecut polițiștii au acordat o atenție sporita prevenirii și combaterii consumului de substanțe psihoactive. Mai multe persoane au fost depistate sub influența acestora. Prima fapta de acest gen a fost constatata sambata, 11 iunie, la ora 08:30, de catre polițiștii Biroului Rutier, pe strada…

- Politistii rutieri din cadrul IPJ Constanta au efectuat noaptea trecuta, o noua activitate pe linia prevenirii si combaterii consumului de bauturi alcoolice si substante psihoactive, la volan. "Scopul acestor activitati este prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere si combaterea…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Doi soferi din Calarasi au fost prinsi conducand sub influenta drogurilor, in cadrul unei razii desfasurate la nivel national in ultima saptamana. Unul dintre conducatorii auto a fost retinut pentru 24 de ore.

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe DN 67C – Transalpina, in zona Ranca, scrie Alba 24 . Șoferii sunt rugați sa circule cu prudența pe toate drumurile acoperite cu zapada. Cei care au apucat sa-și monteze cauciucurile…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 26 martie, in jurul orei 19:10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sannicolau Mare au oprit pentru control, in localitatea Periam, din județul…