Aparatul de testare TR-PCR, o afacere bună pentru spitalul Târgu Neamţ Aparatul de testare COVID 19 de la spitalul Targu Neamt, achiziționat dupa multe controverse, pare a fi o afacere profitabila pentru spital. Acesta a fost achizitionat de la societatea AMS 2000 TRADING IMPEX SRL, cu suma de 536.209 lei, inclusiv TVA. Din aceasta suma, 400.000 lei a provenit de la bugetul local al orasului, iar diferenta din bugetul spitalului. In urma testarilor efectuate din vara anului trecut si pana acum, aparatul a adus venituri de 1.516.750 lei, au fost efectuate aproximativ 7.600 de teste pe pacienti pentru care statul deconteaza 200 lei de pacient, in aceasta cifra fiin… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

