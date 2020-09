Stiri pe aceeasi tema

- Opt dintre angajatii laboratorului Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc au fost testati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2. Ca urmare, o parte dintre investigatiile de laborator sunt asigurate acum de un laborator privat, pe baza unui contract cu spitalul. Referentul de presa al SJU Miercurea…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din municipiul Miercurea Ciuc, aseara, in urma unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, incendiul a izbucnit la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Revolutiei din Decembrie,…

- Dupa luni de voluntariat, prin generozitatea unor oameni cu suflet mare si printr-un efort conjugat al cluburilor ROTARY Baia Mare, Rotary Baia Mare 2005 si Rotary Targu Lapus, Rotaract si Interact, s-a reusit astazi finalizarea achizitiei si donarea catre sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean…

- Consiliul Județean Harghita a dispus amplasarea unui nou corp modular de spital in vecinatatea cladirii Spitalului Județean de Urgența din Harghita, pentru a intampina o eventuala creștere a numarului de pacienți infectați cu noul coronavirus. Acesta ar fi al doilea spital modular din județ dupa ce…

- In cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc miercuri, 15 iulie, in sistem videoconferința, aleșii județeni au alocat aproximativ 1.2 milioane de lei pentru dotarea Secției Urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș Baia Mare”. Județul…

- In cabinetele de dermatologie, din cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, in perioada 1 ianuarie – 6 iulie 2020, numarul consultațiilor a fost de 3684. Specialiștii au tratat, cu profesionalism, diverse patologii. Avand in vedere problemele…

- Primele doua aparate de ventilație mecanica achiziționate de Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare in cadrul campaniei STOP Covid, cu sprijinul financiar al Universal Alloy Corporation Europe, in valoare totala de 148.805 lei + TVA, au ajuns astazi la Spitalul de Pneumoftiziologie…