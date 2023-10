DIFERENȚE… Conducerea Spitalului Județean de Urgența Vaslui iși da toata silința sa transforme unitatea medicala intr-una de top la nivel național. In acest sens, in ultimii ani, s-au facut investiții masive in infrastructura spitalului, s-a achiziționat aparatura de ultima generație, dar cu toate acestea pacienții sunt, in continuare, nemulțumiți de felul cum sunt tratați. Și […] Articolul Aparat de radiologie ultra-modern la Spitalul Județean Vaslui, manevrat de angajați cu mentalitați invechite apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .