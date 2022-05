Stiri pe aceeasi tema

- In 14 Mai, la Maribor , in Slovenia, a avut loc ce-a de-a 2-a etapa din circuitul mondial Best Foot Forward, la skateboarding, disciplina street. La aceasta etapa au participat 72 de sportivi din 14 tari ( Slovenia, Austria, Spania, Italia, Ungaria, Austria, Germania, SUA , Bulgaria, Serbia, Croatia,…

- Juventus Timișoara organizeaza turneul de fotbal al momentului pentru copii și juniori cu participare internaționala. Anul acesta vor participa echipe din 6 țari, respectiv Romania, Croația, Slovenia, Serbia, Macedonia de Nord și Bulgaria. Pentru ediția din acest an, organizatorii aduc pe teren Generația…

- Incep emoțiile pentru concurenții Eurovision Song Contest! Marți, 10 mai, artiști din 17 țari vor urca pe scena de la Arena Pala Olimpico, in prima semifinala a concursului. Romanii pot urmari spectacolul in direct, la TVR 1 incepand cu ora 22.00, dar și pe YouTube. Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia,…

- Ioana Gorganeanu a preluat funcția de Head of Marketing and Communication Mastercard pentru Romania, Croația, Israel și țarile din regiunea Balcanilor, poziție din care coordoneaza operațiunile de marketing ale companiei din 10 piețe: Croatia, Romania, Israel, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Muntenegru, Macedonia…

- Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara organizeaza al treisprezecelea Festival Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT. Pregatiți-va pentru o porție sanatoasa de teatru. Teatre din Ungaria, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Croația, Bulgaria, Franța, Italia, Germania…

- ”Grupul Nuvias, distribuitorul european de solutii IT cu valoare adaugata, isi consolideaza investitiile in Europa de Est prin preluarea integrala a NetSafe, unul dintre cei mai importanti distribuitori de solutii si produse IT cu valoare adaugata pe segmentele de Security, Networking si Wireless din…

- Samsung Electronics a anunțat faptul ca televizoarele Samsung Smart TV vor oferi serviciul HBO Max, platforma de streaming operata de WarnerMedia. Odata cu disponibilitatea noii platforme, familiile din Romania, Moldova, Bulgaria, Olanda, Portugalia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia,…