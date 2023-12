Apa, interzisă în Parlamentul European! Este alerta la sediul Parlamentului European din Strasbourg, dupa un mesaj privind o posibila contaminare a lotului de apa pus la dispoziția tuturor celor aflați in cladire. A fost emis un comunicat de criza. „Contaminarea apei – Comunicare de criza Se suspecteaza contaminarea apei in sticlele de apa distribuite in hemiciclu și in birourile Președinției astazi, 14/12/2023, la STRASBOURG. Va rugam sa nu beți din sticlele de apa in incinta Parlamentului European din Strasbourg. In caz de expunere: instrucțiuni detaliate vor fi trimise prin e-mail. In caz de urgența medicala, contactați 85112. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

