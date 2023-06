Stiri pe aceeasi tema

- ”Continua lucrarile de inlocuire a conductei tur din Magistrala 2 Sud, cu diametrul de 700mm, pe o lungime de aproximativ 40 de metri, in zona strazii Dr. Grozovici nr. 2-4 si in santierul din Soseaua Stefan cel Mare nr.27 din Sectorul 2. Au fost deja efectuat sapaturile pentru decopertare si in prezent,…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a transmis, miercuri, ca se efectueaza lucrari de reparatii pe conductele din reteaua primara, in sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6 din Capitala. Va fi afectata furnizarea apei calde la peste 560 de blocuri. Potrivit unui anunt al companiei se vor face urmatoarele…

- Saptamana incepe cu o veste deloc buna pentru locuitorii a sute de blocuri din Capitala, care vor ramane fara apa calda. Bucureștenii sunt informați ca se vor face lucrari la rețeaua primara de termoficare. Astfel ca pe durata acestor lucrari, in zonele in care se vor face reparații sau modernizari…

- Termoenergetica anunța ca, incepand de luni, 15 mai, se fac lucrari de reparații sau modernizare la conducte din rețeaua primara de termoficare in toate sectoarele Bucureștiului.In jur de 650 de blocuri vor ramane fara apa calda pe perioada acestor lucrari. Multe dintre ele se estimeaza sa fie finalizate…

- Peste 3.000 de blocuri din București au apa calda oprita sau furnizata cu deficiente, a anunțat Termoenergetica, care estimeaza ca punerea in functiune pentru multe dintre dintre ele va avea loc in cursul zilei de joi, 4 mai, iar pentru altele, in zilele urmatoare, transmite Agerpres.Potrivit site-ului…

- Zeci de puncte termice cu sute de blocuri din Sectorul I al Capitalei sunt afectate duminica, 23 aprilie, de o avarie aparuta pe conducte, care a dus la intreruperea furnizarii de apa calda. Intre imobilele ramase fara apa calda se numara și Spitalul Militar Central, potrivit unui comunicat transmis…