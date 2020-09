Stiri pe aceeasi tema

- Orban dezminte existența unor discuții pentru un imprumut de la FMI: ”Noi am dus o politica extrem de prudenta, exista incredere in capacitatea de a mentine echilibrele economice” Premierul Ludovic Orban a dezmintit, vineri, informatiile privind existenta unor discutii cu Fondul Monetar…

- "Orice lege poate fi modificata prin alta lege sau prin OUG. Noi am modificat aceasta lege prin OUG. Am inclus cresterea pensiilor cu cat este posibil azi in OUG privind rectificarea bugetara. Nu cred ca-si imagineaza vreun roman ca daca noi am fi avut banii la dispozitie sa crestem pensiile cu 40…

- Ludovic Orban atrage atentia asupra faptului ca, prin generarea de cheltuieli de catre Guvern fara o corelare cu realitatile economice, Romania risca sa fie retrogradata de catre agentiile de rating, iar intr-o astfel de situatie intreaga societate ar avea de suferit. „Vom ajunge intr-un punct in care…

- ”Bunicii nostri sunt oameni cu scaun la cap, sunt oameni care pot sa inteleaga lucrul asta: nu poti sa maresti pensiile. Acuma eu va spun sincer: riscam foarte mult. Faptul ca agentiile de rating nu ne-au retrogradat s-a datorat numai credibilitatii presedintelui Iohannis si Guvernului si a politicilor…

- Criza economica a insemnat cheltuieli mai mari la buget pentru toate tarile, dar Romania a inregistrat cea mai mica crestere a deficitului bugetar fata de estimarea initiala, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Am promis o politica fiscala prudenta, responsabila si neinflationista…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca deficitul bugetar din primele șase luni este unul „ingrijorator”, care indeamna la foarte multa prudența in ceea ce privește orice creștere a cheltuielilor. „Deficitul bugetar nu trebuie comparat cu deficitul bugetar din alți ani. Nu numai Romania, ci…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca deficitul bugetar este unul ingrijorator si a punctat ca este nevoie de prudenta in ceea ce priveste orice crestere a cheltuielilor. "Deficitul bugetar nu trebuie comparat cu deficitul bugetar din alti ani. Nu numai Romania, toata lumea…

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania solicita Guvernului Romaniei, prezentarea pachetului de masuri de relansare economica intr-un format unitar, cuprinzand masurile, termenele de implementare și bugetele alocate. O astfel de prezentare va asigura stabilitatea și predictibilitatea mediului de…