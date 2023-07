Anunțul Wizz Air despre greva personalului de pe aeroporturile din Italia Deoarece sunt planificate greve ale personalului de handling la sol in toata Italia pe 15 iulie, Wizz Air dorește sa informeze ca durata calatoriei catre aeroporturi, check-in-ul și controalele de securitate pot dura mai mult decat de obicei. Recomandam cu insistența pasagerilor sa iși planifice in consecința și sa aloce suficient timp pentru a ajunge la aeroport și a efectua toate formalitațile necesare la biroul de check-in, la controlul de securitate și la poarta de imbarcare. Chiar daca grevele sunt in afara controlului nostru, Wizz Air face tot posibilul pentru a minimiza perturbarile. Cu… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

