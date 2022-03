Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru cu E.S. Osama Yousef Abdullah Alqaradawi, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului Qatar in Romania. Am discutat despre intensificarea si diversificarea relatiilor dintre cele doua tari, stadiul si perspectivele relatiei bilaterale in planul economic…

- Romania se uita la absolut toate posibilitatile de aprovizionare cu gaze, iar Azerbaidjan sigur este o sursa si o ruta de aprovizionare cu gaze naturale, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la un briefing de presa la Guvern.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a declarat luni, la Palatul Victoriei, ca nu este cazul ca romanii sa discute despre „scenarii apoliptice” legate de lipsa gazelor naturale. „Romania este al doilea mare producator de gaze din Europa, nu cred ca e cazul sa discutam de scenarii apocaliptice.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca o explicație pentru explozia facturilor la energie este neaplicarea legii de catre unii furnizori. Ministrul a subliniat ca romanii chiar au avut facturi mari și ca spera ca nu o sa se mai intample ceea ce s-a intamplat. „Cu adevarat romanii au avut…

- Romania va avea iarna viitoare un surplus de un miliard de metri cubi de gaze naturale, care vor veni din Marea Neagra, din acel perimetru unde face exploatarea Black Sea Oil & Gas, a declarat, marti seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Romania daca ar fi avut gazele din Marea Neagra… eram complet…

- Romania va avea iarna viitoare un surplus de un miliard de metri cubi de gaze naturale, care vor veni din Marea Neagra, din acel perimetru unde face exploatarea Black Sea Oil & Gas, a declarat, marti seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Ce se intampla cu romanii care nu au primit inca facturileDespre romanii care nu au primit inca facturile, Virgil Popescu spune ca se va aplica bineinteles si compensarea. „Am vorbit cu un mare furnizor astazi și l-am intrebat de ce. Am avut niște sesizari, sunt in contact cu cetațenii, le cer sa imi…

- Romania ar putea deveni aproape independenta din punct de vedere energetic cand Romgaz si OMV Petrom vor incepe sa extraga primele cantitati de gaze naturale din Marea Neagra, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu intr un interviu acordat EURACTIV.Virgil Popescu a mensionat ca este optimist…