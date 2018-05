Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a facut apel in cadrul conferintei internationale Meat Milk de la Poiana Brasov la toti cei care trebuie sa depuna cereri pentru acordarea subventiilor, sa respecte termenul de depunere de pana la 15 mai. „In acest moment, dorinta, rugamintea mea catre fermieri, catre lucratorii din APIA si Directiile Agricole, toti cei care sunt in dispozitiv, primarii din tara sa nu lase in afara posibilitatii de a depune cereri pe nici un fermier, indiferent cat de mare sau de mic este, pentru ca pe data de 15 mai se incheie procesul de depunere a…