Anunţul lui Călin Popescu Tăriceanu despre moţiunea de cenzură a PSD "ALDE sustine alegerea primarilor in doua tururi, pentru ca astfel vor avea o legitimitate reala. Alegerea in doua tururi reprezinta revenirea la normalitatea democratica. Mai mult, va mai domoli din hegemonia partidelor mari, a caror inventie a fost alegerea intr-un singur tur", a scris Tariceanu pe Facebook. Potrivit liderului ALDE, "sunt prea multe dovezi ca aceasta asumare nu este de fapt decat o apasare pe tragaci pentru declansarea alegerilor anticipate". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

