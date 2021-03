Stiri pe aceeasi tema

- Americanca de 39 de ani pare ca a trecut peste dezamagirea eliminarii de la Australian Open in semifinale. Si, pana la revenirea pe terenul de tenis, se bucura de proiectele sale, alaturi de fetita ei de trei ani si jumatate.

- Un conflict nascut la inceputul anului, cand presedintele Federatiei Romane de Tenis (FRT) a indemnat-o pe Serena sa se retraga, a luat amploare, pe durata Australian Open. Iar asta pentru ca tabara americanilor, condusa de sotul Serenei, a trecut la atacuri repetate.

- ​Au venit, au câștigat, au plecat. Naomi Osaka și Novak Djokovic sunt marii câștigatori ai Australian Open. Sârbul a ajuns la un total de 9 trofee la Melbourne (18 de GS în toata cariera), iar nipona la al doilea cucerit pe Rod Laver Arena (al patrulea din CV). Pe parcursul…

- Serena Williams, 39 de ani și loc 11 WTA, a fost eliminata de la Australian Open de Naomi Osaka, in doua seturi fara emoții pentru japoneza. La final, au urmat intrebarile. Serena Williams este la un singur trofeu distanța de recorduri all-time de Grand Slamuri, 24, deținut de australianca Margaret…

- Simona Halep joaca marti, 16 februarie, impotriva fostului lider WTA, Serena Williams, in sferturile de la Australian Open. Partida se va disputa de la ora 10:00, fiind transmisa in direct de Eurosport.UPDATE 9.40. Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) si americanca Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) s-au…

- Simona Halep joaca marti, 16 februarie, impotriva fostului lider WTA, Serena Williams, in sferturile de la Australian Open . Partida se va disputa de la ora 10:00, fiind transmisa in direct de Eurosport. Simona Halep și Serena Williams se vor infrunta in cel mai așteptat meci al zilei de marți de la…

- Aflata în carantina la Adelaide, Simona Halep a început antrenamentele pentru noul sezon alaturi de prietena sa Irina Begu. Locul doi mondial se pregatește atât pentru turneul demonstrativ care va avea loc pe 29 ianuarie, dar și pentru competițiile de la Melbourne (Melbourne Summer…