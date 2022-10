Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a devenit mama, pentru prima oara, in noiembrie anul trecut, și reușește cu brio sa se imparta intre muzica și viața de familie. Joi seara, artista a fost prezenta la o petrecere cu ștaif, unde s-a distrat și nu a stat deloc cu ochii pe ceas sau pe telefon. In interviul exclusiv acordat…

- Niculina Stoican, in varsta de 51 de ani, este casatorita cu Vasile Stanescu de 30 de ani. Au impreuna un baiat, iar relația lor nu a avut mereu un parcurs ușor. De altfel, artista a recunoscut in urma cu ceva timp, ca a fost inșelata de soțul ei. Niculina Stoican vorbește despre secretul care sta la…

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, s-a casatorit civil cu Florin, in luna mai, odata cu botezul fetiței lor. Aflata la petrecerea VIVA!, artista a vorbit despre legatura pe care o are cu soțul ei, dar și despre cum se menține in forma. Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi…

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a devenit mamica pentru prima data pe 27 noiembrie 2021. Vedeta a dezvaluit acum ca nu are o bona pentru fetița ei Anastasia, insa are cateva ajutoare de nadejde. Mama ei, dar și verișoara lui Florin, soțul ei, au grija de micuța cat ea e la evenimente sau la concerte.…

- In urma cu noua luni, viața lui Nicole Cherry s-a schimbat radical, asta pentru ca atunci a venit pe lume fetița sa, micuța Anastasia, cea care a adus o raza de soare in familia cantareței. Artista știe ca fiica sa e pe maini bune atunci cand merge la concerte sau la evenimente, așa cum s-a intamplat…

- Nicole Cherry ne-a dezvaluit in revista VIVA! de august cum de descurca in rolul de mama. Frumoasa artista și-a dorit dintotdeauna sa fie mama tanara, iar visul i s-a indeplinit la finele anului trecut, atunci cand a adus-o pe lume pe fiica ei, Anastasia. Iata ce ne-a povestit indragita cantareața despre…

- Ileana Badiu și Catalin Badiu au sarbatorit 14 ani de la casatorie, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant. Timp de 11 ani, cei doi au avut o relație la distanța și nu mulți credeau ca mariajul lor va rezista.Au trecut 14 ani de cand Ileana Badiu a zis DA. Nunta celor doi a avut loc la Paris. Ziua…