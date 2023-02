Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a nascut o fetița pe 19 decembrie și a reușit sa iși recapete silueta in mai puțin de o luna. Artista are abdomenul plat și este incantata ca a reușit sa scape de kilogramele in plus atat de repede. Recent, Andreea Antonescu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunta, joi, ca 30 de camioane cu ajutoare, donate de americani, ajung in Ucraina prin hub ul umanitar de la Suceava.Anuntul oficial al Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii: 30 de camioane cu ajutoare, donate de americani, ajung in Ucraina…

- Pe 19 decembrie, Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara. Artista a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar de Craciun cele doua au fost acasa, alaturi de intreaga familie. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini cu bebelușa ei, dar și cu restul familiei. „Din punctul meu de…

- Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara și este in culme fericirii. Cantareața a avut parte de o vizita neașteptata la spital și s-a emoționat atat de mult incat i-a crescut tensiunea. Luni, 19 decembrie, Andreea Antonescu a nascut la un spital privat din București o fetița perfect sanatoasa.…

- Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken a transmis un mesaj de Ziua Romaniei in care a amintit si ca se aniverseaza 25 de ani de parteneriat strategic intre Statele Unite si Romania. "In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la sarbatorirea Zilei Marii Uniri si comemorarea unirii…

- Lionel Messi este foarte aproape de un contract fabulos in Statele Unite ale Americii. Englezii de la The Times scriu ca jucatorul a primit o oferta de la clubul deținut de David Beckham. Și Cristiano Ronaldo este pe lista lui Inter Miami. Lionel Messi, oferta de la Inter Miami, clubul patronat de David…

- Jorge a fost casatorit cu Alina Laufer și impreuna au o fiica, pe Karina, care a implinit astazi 14 ani. Artistul nu locuiește cu fata lui, ea sta la mama ei. Intr-o postare pe Facebook, Jorge i-a urat „La mulți ani” Karinei, a spus public și cat de mult o iubește. Totodata, el a distribuit și o fotografie…