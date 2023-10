Motivul pentru care mulți romani aleg pachete turistice, serviciile all inclusive, ar putea fi scoase din oferta de catre hotelierii din Bulgaria. Unii hotelieri din Bulgaria nu vor mai oferi pachete all-inclusive din 2024, din cauza creșterii prețurilor alimentelor, potrivit Asociației Hotelurilor și Restaurantelor Bulgare din Varna. Pe de alta parte, unii experți din industrie sunt de parere ca, pentru a fi competitivi pe piața turistica, hotelierii trebuie sa ofere all inclusive, scrie Novinite. „All-inclusive exista in Bulgaria de peste 60 de ani” “Exista o neințelegere generala a ceea ce…