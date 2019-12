"Fapt este ca Emiratul islamic din Afganistan (EIA) nu are un proiect de incetare a focului', se precizeaza intr-un comunicat transmis presei.



Discutiile intre cele doua parti privind o retragere a fortelor SUA din Afganistan sunt suspendate in prezent dupa un atac al talibanilor asupra unei baze militare in decembrie.



'Americanii au cerut o reducere a violentei, care este examinata de catre EIA', se spune in comunicatul talibanilor. Acestia explica faptul ca 'media au difuzat informatii false privind o incetare a focului de catre EIA'.



SUA si talibanii discuta de…