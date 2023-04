Stiri pe aceeasi tema

- EURO MARAGRAF SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru AGRI-FOOD”, proiect nr RUE M2-AGRI-2622,inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar”, instituite prin OUG nr 61/2022. Proiectul s-a derulat pe o perioada de 10…

- Proiectul s-a deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE), respectiv 17.06.2022. Obiectivul proiectului ...

- Ferma Ungureni SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar” proiect nr RUE 2102 inscris in cadrul Masurii ” Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr. 61/06.05.2022. Proiectul s-a derulat pe o perioada…

- 08.03.2023 Anunț de presa privind inceperea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU TRIX FRESH S.R.L.” TRIX FRESH S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul ” „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD” proiect nr. RUE 276 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate…

- SC PRO ACVA SA anunta finalizearea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD acordate beneficiarilor IMM-urilor” proiect nr RUE M2-AGRI-3504/20.06.2022, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților

- PESCADO GRUP S.R.L. , cu sediul in Buhusi,Str.Chebac,nr.59, identificata prin CUI/CIF 15640563,numar de ordine in Registrul Comertului J04/910/2003 anunța finalizarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru”, proiect nr. RUE 3160 din 20-06-2022 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru…

- S.C. NAPOCA 15 S.R.L., anunta finalizarea proiectul cu titlul ” GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

- 05.01.2023 Anunț finalizare proiect grant capital de lucru AGRI-FOOD pentru SC KEMN PACK SRL SC KEMN PACK SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Grant capital de lucru Kemn Pack SRL” proiect nr RUE 1034 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul…