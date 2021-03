ANUNȚ OPRIRE APĂ în Reșița – Cartier Minda (zona Casa Bănățeană) REȘIȚA. Pentru efectuarea lucrarilor de racordare la conducta de apa a Stației de pompare care va deservi cartierele Secu și Cuptoare in data de 10.03.2021, se va sista furnizarea apei potabile de la ora 09.00 la ora 16.00! Ne cerem scuze clienților afectați de avarie, pentru disconfortul și inconveniențele create, prin intreruperea furnizarii apei potabile. Ulterior orei 16.00, va rugam sa ne semnalați orice neconformitate a caracteristicilor organoleptice ale apei, la Dispeceratul Central al SC Aquacaras SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274, Exploatarea Reșița tel. 0255/212458. Multumim cetatenilor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

