Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi, prin intermediul unui comunicat emis pe Facebook, datele la care vor avea loc cele 4 meciuri organizate de București la EURO 2020, turneu final care se va desfașura in mai multe orașe europene. Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii, va gazdui patru…

- Liberalii vor depune astazi motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. "Socialistii ne au vorbit in ultimii doi ani despre programul de guvernare ca despre un text sfant. Pai haideti sa vedem. Din sutele de scoli noi promise, au construit fix zero. Din sutele de kilometri de autostrada promisi,…

- Coalitia militara sub comandament saudit a intreprins joi raiduri aeriene impotriva unor pozitii ale rebelilor siiti houthi din apropiere de orasul yemenit Hodeidah, au indicat insurgentii in cea de-a doua zi a unei ofensive a fortelor proguvernamentale pentru preluarea controlului orasului-port situat…

- Anunt de lansare a proiectului "Cresterea competitivitatii si imbunatatirii serviciilor societatii Trans Diana prin achizitia de utilaje performante"... The post Comunicat de presa – Trans Diana SRL appeared first on Renasterea banateana .

- Banca Centrala a Ungariei - Magyar Nemzeti Bank - a infiintat un birou la New York, acesta avand scopul de a facilita colaborarea cu Rezerva Federala din SUA (Fed), cu autoritatile de reglementare financiara, dar si cu organizatiile economice si financiare cu sediul in New York. Banca…

- Anunt important facut, astazi, in Parlamentul Romaniei, de Victor Ponta, dupa achitarea in dosarul Rovinari – Turceni. Fostul lider al PSD a anuntat ca se va ocupa oficial de coordonarea activitatii Pro Romania."De astazi incepand, in mod oficial si cu fruntea sus, pot sa asum o functie de…

- Yemenul, aceasta tara din sudul Peninsulei Arabe, este in pragul unei crize umanitare de proporții. Dupa 3 ani de razboi civil in care au murit mii de oameni, lipsa alimentelor de baza și a medicamentelor pune in pericol viața a aproape o jumatate de milion de copii.

- Atunci cand este vorba de copii, parintii parca nu prea se mai gandesc in prezent la fericire. Se gandesc mai mult la succes. Este mereu vorba despre comparatii. Compara copiii, abilitatile, cunostintele, se gandesc la etapele parcurse, la absolvire, la diplome si trofee. Atunci cand aleg gradinita…