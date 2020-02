Stiri pe aceeasi tema

- O femeie cu suspiciunea de coronavirus este transferata de urgența de la Suceava la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș". Pacienta a fost in Kunming, China. A venit cu avionul de la Londra, la Suceava, in data de 1 februarie, iar pe data de 2 februarie a inceput sa aiba primele…

- Informații de ultima ora! Romania se afla sub alerta de coronavirus. O femeie cu suspiciunea de coronavirus este transferata de urgența de la Suceava la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș".Pacienta a fost in Kunming, China. A venit cu avionul de la Londra, la Suceava,…

- Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiei cu coronavirus, informeaza AGERPRES . “In prezent, Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiilor…

- Tanarul de 24 de ani intors recent din China a fost dus la Institutul „Matei Balș” din capitala cu suspiciune de infectare cu coronavirus s-a dovedit a nu fi purtator al virusului. Medicii au descoperit ca tanarul sufera de gripa, urmand sa fie externat și tratat in ambulatoriu. Ministerul Sanatații…

- Nu este vorba despre infectie cu noul coronavirus la pacientul transferat ieri de la Bacau la Institutul National de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals”. Investigatiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau la Institutul National de Boli Infectioase…

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu, potrivit news.ro.”Nu este vorba despre infectie…

- Ministerul Sanatatii a afirmat luni ca „este foarte putin probabil” ca pacientul din Bacau care va fi adus la Institutul „Matei Bals” sa fie infectat cu noul coronavirus. „Referitor la situatia pacientului cu suspiciune de infectie cu noul Coronavirus de la Bacau. Pacientul a venit dintr-o regiune din…

- Managerul Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, luni, ca in minivacanta s-au prezentat la spital 1.592 de persoane, dintre care 636 prezentau gripa, desi recomandarea sa a fost ca persoanele cu simptome clare sa stea acasa. In plus, Streinu-Cercel a precizat…